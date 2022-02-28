أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينتي الوراق والفشن الجديدتين

10:21 ص الإثنين 28 فبراير 2022
وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينتي الوراق والفشن الجديدتين

الدكتور عاصم الجزار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي (الوراق الجديدة - الفشن الجديدة)، مؤكداً مواصلة الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداء لحق الدولة.

شمل القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، إزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 108 مخالفات والمتمثلة في البناء بدون ترخيص، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 2.6 فدان حوالي (10549م2) تقريباً المملوكة للهيئة والواقعة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة والمطِّلة على الحد الشرقي للمدينة مباشرة، وتمتد ناحية غرب المدينة والمتمثلة في أرض مستغلة بنشاط زراعي بدون سند قانوني.

ونص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي الوراق والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

هذا المحتوى من

Asha
عاصم الجزار إزالة مخالفات البناء مدينة الوراق مدينة الفشن

الخبر التالى:

زيادة السكان 5 أضعاف.. رئيس الوزراء يكشف نصيب كل مواطن من المياه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |السيسي يشهد احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا