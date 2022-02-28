الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة

مصراوي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يشهد فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كان في استقبال الرئيس السيسي، فور وصوله، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والتضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، قبل قليل، على صفحته عبر فيسبوك: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر صباح اليوم فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة".

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