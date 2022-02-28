لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، صباح اليوم الاثنين: تتوالى الارتفاعات في درجات الحرارة، ويوجد ارتفاع تدريجي في الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 22 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وشمال الصعيد 23 درجة، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من الانخداع في ارتفاع الحرارة، قائلة: يجب عدم الانخداع بارتفاع درجة الحرارة وتخفيف الملابس.