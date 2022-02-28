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الأوقاف: رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير خطيبا للجمعة المقبلة في بني سويف

09:55 ص الإثنين 28 فبراير 2022
الأوقاف: رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير خطيبا للجمعة المقبلة في بني سويف

الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون

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كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد القنديل الأخضر، الإسكان الإجتماعي، شرق النيل، بمحافظة بني سويف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نوح عبد الحليم العيسوي محمد مختار جمعة بني سويف خطبة الجمعة مسجد القنديل الأخضر

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