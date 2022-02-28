بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

كتب- محمد نصار:

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، قبل قليل، على صفحته عبر فيسبوك: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر صباح اليوم فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة".

ويمكن مشاهدة البث المباشر للفعالية من خلال الرابط التالي: