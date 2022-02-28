بعد قليل.. الرئيس السيسي يحضر فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

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مصراوي

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.​