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بعد قليل.. الرئيس السيسي يحضر فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

09:52 ص الإثنين 28 فبراير 2022
بعد قليل.. الرئيس السيسي يحضر فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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مصراوي

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مركز المؤتمرات العاصمة الإدارية الجديدة

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