بعد قليل.. الرئيس السيسي يحضر فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
09:52 ص الإثنين 28 فبراير 2022
مصراوي
يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مركز المؤتمرات العاصمة الإدارية الجديدة
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