​الجريدة الرسمية: هذه الفئات مستثناة من قرار الحكومة بشأن التحصيل الإلكتروني

كتب– أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2022 بشأن استثناء بعض المناطق والجهات والمستحقات من الخضوع لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ونص القرار في مادته الأولى على: "تستثنى الجهات والمستحقات الحكومية التالية من وجوب تطبيق وسائل التحصيل الإلكتروني المتاحة من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، لحين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء:

- مناطق شمال سيناء.

- المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية.

- أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، وسيارات هيئة الإسعاف.

- المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه (للمبالغ بدءا من 100 ألف جنيه فأكثر).

- الرسوم القضائية والكفالات والغرامات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.

- الغرامات الفورية.

- حالات حدوث مشكلات تقنية خارجة عن الإرادة يتعذر معها تطبيق الدفع والتحصيل غير النقدي.

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