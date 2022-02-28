بالمواصفات والأسعار.. ما هو أفضل مشروع بالطرح الجديد من الإسكان؟

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من الحجز في شقق جنة وسكن مصر ودار مصر، يوم 8 مارس المقبل، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني يوم 16 مارس حتى 24 مارس المقبل.

ويوجد تنوع كبير في الأسعار والمدن المطروح بها الوحدات ضمن الـ3 مشروعات، والتي تبدأ من 450 ألف جنيه في مشروع سكن مصر بالمنيا الجديدة وناصر غرب أسيوط، وتصل حتى 850 ألف بالقاهرة الجديدة، وتصل لـ650 ألف في العبور الجديدة.

أما شقق دار مصر يوجد وحدات بـ600 ألف في مدينة السادات، وتصل سعر الوحدة في العاشر من رمضان لـ700 ألف، أما في مدينة الشروق وهي الأغلى تصل لمليون و600 ألف، وفي شقق جنة وهو المشروع الأغلى تصل الوحدات من مليون جنيه وحتى مليون و800 ألف، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن الإسكان الفاخر والذي يتميز بجودة التشطيبات وجودة الخدمات.

ويبدأ مقدم الحجز في مشروع سكن مصر من 40 ألف جنيه ودار مصر 60 ألف وجنة 80 ألف جنيه، حيث يتم استكمال هذا المبلغ لـ15% و20% من ثمن الوحدة قبل الاستلام، ويتم تقسيط 85% من ثمن الوحدة، ليتماشي مع أكبر عدد من الحاجزين.

أماكن الوحدات:

الوحدات المطروحة في الـ3 مشروعات تشهد تنوع كبير، وتتواجد شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر – دمياط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – الشروق.

أما شقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة – حدائق أكتوبر)، وتتواجد شقق مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر – المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور).

من أفضل المشروعات المطروحة حاليا هي شقق سكن مصر في مدينة الشروق، وتتراوح الأسعار من 670 ألف حتى 984 ألف جنيه، ويوجد بسكن مصر في مدينة الشروق اسانسير وتشطيب الوحدات تم بشكل عالي.

أما المشروع الثاني وهو دار مصر في حدائق أكتوبر حيث يتراوح سعر الشقة من 728 ألف حتى مليون جنيه، ومواصفات المشروعين متقاربة جدا من حيث التشطيبات وفرصة الحصول على وحدة.

ومن المشروعات المميزة أيضًا هو مشروع جنة في مدينة العبور والذي يتراوح سعر الشقة به من 864 ألف جتى مليون جنيه، كما يوجد مشروع مميز آخر وهو سكن مصر في مدينة حدائق أكتوبر والذي يبدأ سعر الوحدة به من 724 ألف حتى 846 ألف جنيه.

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