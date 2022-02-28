رمضان 2022.. تعرف على أقصر وأطول يوم في الشهر الكريم

كتب- يوسف عفيفي:

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، يبحث المسلمون عن عدد ساعات الصيام، وأطول وأقصر يوم صيام خلال الشهر المبارك.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، بدء شهر رمضان يوم 2 أبريل المقبل، وتبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الأول للشهر الكريم حوالي 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تصل مدة الصوم في آخر يوم رمضان لـ 15 ساعة و15 دقيقة.

ووفقا للمواعيد المعلنة من هيئة المساحة، فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، وينتهي يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022.