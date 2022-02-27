السيسي يهنئ الشعب المصري بالإسراء والمعراج: ذكرى منهج للحياة وجهادًا للنفس
(مصراوي):
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس".
وأضاف السيسي: "أسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر".
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