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السيسي يهنئ الشعب المصري بالإسراء والمعراج: ذكرى منهج للحياة وجهادًا للنفس

10:22 م الأحد 27 فبراير 2022
السيسي يهنئ الشعب المصري بالإسراء والمعراج: ذكرى منهج للحياة وجهادًا للنفس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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(مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس".

وأضاف السيسي: "أسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر".

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