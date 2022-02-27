​"قومي المرأة" يطلق نتائج دراسات مسحية حول قضايا العنف ضد المرأة ذات الإعاقة

كتبت- نور العمروسي:

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أطلق المجلس القومي للمرأة نتائج دراسة "العنف ضد المرأة ذات الإعاقة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في كلمتها خلال الفاعلية، اليوم الأحد، "نشهد اليوم إطلاق نتائج واحدة من أهم الدراسات المسحية لواحدة من أهم القضايا التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في وقتنا الحاضر".. معربة عن شكرها وتقديرها لوزارة التضامن بقيادة الوزيرة نيفين القباج والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولفريق عمل البحث لما بذلوه من جهد فائق وما توصلوا إليه من نتائج غاية في الأهمية.

كما أعربت عن شكرها للدكتورة هبة هجرس على طرح فكرة الدراسة وعلى التحرك والاهتمام على مدار أكثر من عام، مؤكدة أنه دون جهود وخبرة الدكتورة هبة، القيادة النسائية المحترفة الدارسة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، لما خرجت الدراسة التي يتم إطلاقها للنور اليوم.

وقالت الدكتورة مايا مرسي "إذا كنا نطمح في تحقيق حياة أفضل لأى شريحة بالمجتمع، فمن الضرورى أن نبحث عن المشاكل والتحديات التي تواجهها هذه الشريحة وندرسها بعمق حتى نقف على طرق معالجتهما"، لافتة إلى أن وجود البيانات الدقيقة الموثوق منها شرطًا أساسياً لفهم طبيعة قضايا العنف ضد النساء والفتيات ذات الإعاقة ومدى انتشارها، وذلك لصياغة سياسات عامة وتدخلات أكثر فاعلية وتشريعات حاسمة ووعى مجتمعى عام داعم.