أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أحكام الدستور والشقق المغلقة.. مستشار المستأجرين يعلن ضوابط تعديلات الإيجار القديم

08:56 م الأحد 27 فبراير 2022
أحكام الدستور والشقق المغلقة.. مستشار المستأجرين يعلن ضوابط تعديلات الإيجار القديم

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أكد محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، على ضرورة الالتزام بثوابت أساسية من قبل اللجنة العليا الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث وضع تصور لمشروع قانون خاص بالإيجار القديم.

وقال عبدالعال، لمصراوي، اليوم الأحد: لدينا مطلب رئيسي وهو أن تدرس اللجنة العليا المشكلة لتعديل القانون جميع الأحكام الصادرة في شأن قانون الإيجار القديم وهي أكثر من 30 حكما.

وأشار المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم إلى أن هذه الأحكام الدستورية حسمت كافة المسائل المطروحة الآن في تعديلات القانون.

وتابع أنه بمناسبة الحديث عن وضع فترة انتقالية قبل تحرير العقود، فقد حسمتها أحكام المحكمة الدستورية في موضوع الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أن أحكاما أخرى وضعت معايير محددة فيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات.

وحول الحديث عن إخلاء الشقق المغلقة، أكد عبدالعال، على أن ذلك يخالف مواد الدستور المصري، موضحا: مفيش حاجة اسمها الشقق المغلقة، يوجد ما يسمى الترك النهائي للشقق، وتحرير الشقق المغلقة يتعارض مع النص الدستوري القطاع بعدم جواز إخراج مواطن من مسكنه إلا بحكم قضائي.

واختتم محمد عبدالعال: الحوار المجتمعي الجميع أكد عليه ولازم ناخد وقتنا في هذا الحوار وندرس المشكلة بكل تفاصيلها حتى لا يصدر تشريع له آثار سلبية ونلجأ لإعادة النظر فيه مرة أخرى.

مجلس النواب البرلمان المستأجرين تعديلات الإيجار القديم

الخبر التالى:

800 قطعة.. مطالب باستعادة آثار مصرية من أوكرانيا​

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ليفربول يحقق كأس الكاراباو بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا