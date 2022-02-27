انطلاق احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت مساء الأحد، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت الاحتفالية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد بسيوني، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور محمد أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.