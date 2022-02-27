الفاو و"الزراعة ينفذان مدارس حقلية لضعاف السمع بالوادي الجديد

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر بأن الفاو تقدم المساعدة الفنية لتنفيذ هذا المشروع بناء على طلب من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وشركاء التنمية بالمحافظة وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالمية، بغرض تحسين حياة المزارعين حيث إنه يساهم في تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام ويوفر خيارات سُبل العيش المتنوعة.

وأضاف حج، في بيان له الأحد، أن نشاط مدارس المزارعين الحقلية أحد الأنشطة المتبعة من المشروع لتحسين ممارسات إدارة التربة والمياه بواحة الخارجة. وهذه المدرسة الحقلية المخصصة لضعاف السمع والكلام تؤكد على أن عدم القدرة الجسدية لا تمثل أي عائق في التعلم والمشاركة الفاعلة في المجتمع وهو ما يتماشى مع سياسات منظمة الفاو في إتاحة الفرصة العادلة لجميع فئات المجتمع الزراعي من الشباب والنساء وذوي الهمم من الريفيين.

وقال عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع إن المشروع يستهدف تنفيذ 90 مدرسة حقلية بقرى واحة الخارجة تتضمن تحسين نظم الإدارة المستدامة للتربة والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي، مؤكدًا على العمل الجاد ضمن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بالاهتمام لذوي القدرات الخاصة في كافة مجالات الحياة، ومن بينها القطاع الزراعي تنفيذا لتعليمات الوزارة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.