"الإيكاو": مصر أول دولة عربية وأفريقية نائبًا لرئيس لجنة حماية البيئة بالمنظمة

كتب- محمد عبيد:

أعربت المنظمة العربية للطيران المدني، عن تقديرها لدور مصر الفعال في مختلف أنشطة النقل الجوي، مثمنة التعاون الوثيق بين قطاع الطيران المدني المصري والمنظمة العربية للطيران في كافة المجالات، واستضافة سلطة الطيران المدني للعديد من الدورات التدريبية في مجال النقل الجوي لعدد كبير من العاملين بمجال الطيران بالدول العربية، والذين أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم والضيافة من الجانب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بمقر المنظمة بالرباط بالمملكة المغربية على مدار يومي، والتى شارك فيها الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ومجدي جلال رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بالسلطة، بحضور وفود الدول العربية الأعضاء بالمجلس ورؤساء سلطات الطيران المدني في الدول العربية.

وقدمت المنظمة العربية للطيران ممثلة في دولها الأعضاء التهنئة لمصر على اختيارها كأول دولة عربية وأفريقية تحصل على مقعد نائب رئيس لجنة البيئة بـ"الإيكاو"، وتم اختيار المهندس عبدالغفار السيد عبدالغفار مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المعدات الفنية الثابتة بسلطة الطيران المدني، كأول مصري وعربي أفريقي نائبًا لرئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة (CAEP) بمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" والذي تم بإجماع الدول الأعضاء باللجنة.