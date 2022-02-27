أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"الإيكاو": مصر أول دولة عربية وأفريقية نائبًا لرئيس لجنة حماية البيئة بالمنظمة

06:52 م الأحد 27 فبراير 2022
"الإيكاو": مصر أول دولة عربية وأفريقية نائبًا لرئيس لجنة حماية البيئة بالمنظمة

منظمة الأيكاو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

أعربت المنظمة العربية للطيران المدني، عن تقديرها لدور مصر الفعال في مختلف أنشطة النقل الجوي، مثمنة التعاون الوثيق بين قطاع الطيران المدني المصري والمنظمة العربية للطيران في كافة المجالات، واستضافة سلطة الطيران المدني للعديد من الدورات التدريبية في مجال النقل الجوي لعدد كبير من العاملين بمجال الطيران بالدول العربية، والذين أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم والضيافة من الجانب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بمقر المنظمة بالرباط بالمملكة المغربية على مدار يومي، والتى شارك فيها الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ومجدي جلال رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بالسلطة، بحضور وفود الدول العربية الأعضاء بالمجلس ورؤساء سلطات الطيران المدني في الدول العربية.

وقدمت المنظمة العربية للطيران ممثلة في دولها الأعضاء التهنئة لمصر على اختيارها كأول دولة عربية وأفريقية تحصل على مقعد نائب رئيس لجنة البيئة بـ"الإيكاو"، وتم اختيار المهندس عبدالغفار السيد عبدالغفار مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المعدات الفنية الثابتة بسلطة الطيران المدني، كأول مصري وعربي أفريقي نائبًا لرئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة (CAEP) بمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" والذي تم بإجماع الدول الأعضاء باللجنة.

الإيكاو المنظمة العربية للطيران المدني البيئة النقل الجوي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر نهائي كأس كاراباو | تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا