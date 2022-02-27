التموين تعلن ضم الأطفال القصر إلى بطاقة الوصي (مستند)

كتب- محمد سامي:

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن يتم ضم القصر ممن لهم بطاقات تموين بأسمائهم، إلى بطاقات تموين الوصى عليهم حتى لا يتم إيقاف البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصرًا، اعتبارًا من أول أبريل 2022، في إطار حرص الوزارة على استمرار صرف الدعم للقصر من خلال بطاقات تموين الوصى عليهم.

وبحسب مصدر في وزارة التموين، تم إصدار تعليمات إلى شركة "سمارت" بوضع رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، مفادها قيام الوصي بالتوجه إلى المديرية لطلب ضم القصر إلى بطاقته التموينية.

يتم استقبال المواطنين بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصى على جميع الأفراد المطلوب ضمهم، يتم الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من إنها صورة طبق الأصل.

وأضاف المصدر، أنه يتم عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي في ديوان عام الوزارة مجمع اعتبارًا من يوم 2022/3/16 وبحد أقصى 2022/3/20، على أن يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومي للوصي، اسم الوصي، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومي للقصر، وأسماء القصر.