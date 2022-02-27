أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

التموين تعلن ضم الأطفال القصر إلى بطاقة الوصي (مستند)

05:48 م الأحد 27 فبراير 2022
التموين تعلن ضم الأطفال القصر إلى بطاقة الوصي (مستند)

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن يتم ضم القصر ممن لهم بطاقات تموين بأسمائهم، إلى بطاقات تموين الوصى عليهم حتى لا يتم إيقاف البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصرًا، اعتبارًا من أول أبريل 2022، في إطار حرص الوزارة على استمرار صرف الدعم للقصر من خلال بطاقات تموين الوصى عليهم.

وبحسب مصدر في وزارة التموين، تم إصدار تعليمات إلى شركة "سمارت" بوضع رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، مفادها قيام الوصي بالتوجه إلى المديرية لطلب ضم القصر إلى بطاقته التموينية.

يتم استقبال المواطنين بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصى على جميع الأفراد المطلوب ضمهم، يتم الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من إنها صورة طبق الأصل.

وأضاف المصدر، أنه يتم عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي في ديوان عام الوزارة مجمع اعتبارًا من يوم 2022/3/16 وبحد أقصى 2022/3/20، على أن يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومي للوصي، اسم الوصي، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومي للقصر، وأسماء القصر.

12

إضافات بطاقة التموين القاصر الوصي وزارة التموين مستحقي الدعم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر نهائي كأس كاراباو | تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا