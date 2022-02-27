انخفاض الطماطم.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
كتب- محمد سامي:
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وننشر قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، في ما يلي:
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر 4 جنيهات.
- الكوسة 9 جنيهات .
- الجزر 6 جنيهات.
- الخيار 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومي 6 جنيهات.
- الفلفل الرومي 11 جنيهًا.
- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.
- الفلفل البلدي 18 جنيهًا.
- الفلفل الألوان 22 جنيهًا.
- الليمون 11.5 جنيه.
- بلح بارحي 34 جنيهًا.
- البسلة 11 جنيهًا.
- كمثرى لبناني 25 جنيهًا.
- فاصوليا خضراء 25 جنيهًا .
- تفاح إيطالي 23 جنيهًا.
- يوسفي سكري 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدي 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيهًا.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان