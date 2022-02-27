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انخفاض الطماطم.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

04:31 م الأحد 27 فبراير 2022
انخفاض الطماطم.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

المجمعات الاستهلاكية

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كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وننشر قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، في ما يلي:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎ البصل الأحمر 4 جنيهات.

‏‎‏- الكوسة 9 جنيهات .

‏‎- الجزر 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومي 11 جنيهًا.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي 18 جنيهًا.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيهًا.

‏‎‏‎- الليمون 11.5 جنيه.

‏‎‏- بلح بارحي 34 جنيهًا.

‏‎- البسلة 11 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبناني 25 جنيهًا.

‏‎- ‏ فاصوليا خضراء 25‏ جنيهًا .

‏‎‏‎- تفاح إيطالي 23 جنيهًا.

‏‎- يوسفي سكري 7 جنيهات.

- برتقال بصرة 7 جنيهات.

- برتقال بلدي 5 جنيهات.

- الفراولة 13 جنيهًا.

المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة الطماطم السلع الغذائية الدواجن الأسماك

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