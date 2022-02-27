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مخالفات البناء.. آخر توجيهات الحكومة لإنهاء طلبات التصالح

03:59 م الأحد 27 فبراير 2022
مخالفات البناء.. آخر توجيهات الحكومة لإنهاء طلبات التصالح

مخالفات البناء

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك توجيهات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لجميع المحافظين بشأن الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد، أن وزير التنمية المحلية طالب المحافظين بموافاته بتقارير كاملة حول موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تم البت فيها سواء بالقبول أو الرفض، وتلك التي لم يبت فيها حتى الآن وأسباب ذلك.

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل لسرعة الانتهاء من حسم موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها أصحاب تلك المخالفات.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديوكونفرانس من مقر مجلس الوزراء وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التي تم نظرها من إجمالي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين للمحافظات والتي بلغت حوالي 2.8 مليون طلب.

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مخالفات البناء الحكومة طلبات التصالح محمود شعراوي

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