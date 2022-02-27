سعره 1671 جنيها.. معلومات عن معجون أسنان محمد رمضان الذهبي

كتب- محمد نصار:

حالة من الجدل أثارها فيديو نشره الفنان محمد رمضان يظهر خلاله وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

وانتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تصرف الفنان محمد رمضان، قائلا: "فرشة ذهب، مقبض حمام ذهب، والله سوف يسألون عنه، بالله عليكم إنسان يستخدم فرشة أسنان من الذهب أو يحلي بيته بمقابض ومراحيض من ذهب، وهناك أناس لا يجدون لقمة الخبز، أوكسوة تقيهم البرد؟".".

وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول معجون الأسنان الذي استخدمه محمد رمضان في الفيديو وفقا لموقع شركة "swiss-smile" المنتجة له:

ويبلغ سعر المعجون نحو 99 "فرانك فرنسي" ما يعادل 1,671 جنيها مصريا، ويشمل فرشاة أسنان فائقة النعومة مطلية بالذهب، كما يحتوي جل الأسنان على الذهب على شكل غبار الذهب 23.75 قيراط ويوفر حماية مثالية للتسوس، ويبلغ حجم الأنبوب 75 مللي.

خصائص معجون الأسنان الذهب

يحتوي هذا الجل الثمين على ذهب على شكل عيار ذهب 23.75 قيراط، ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات.

ويدعم الذهب بشكل فعال العناية بالأسنان في حالات التعرض للتسوس والتهاب اللثة حيث تحتوي تركيبته الفريدة أيضًا على بروتين فسيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان.

وتحتوي فرشاة الأسنان فائقة النعومة المطلية بالذهب الفريد على تسعة أضعاف عدد الشعيرات الفردية للفرش العادية، مما يجعلها أكثر نعومة وكثافة من نظيراتها القياسية وتوفر تنظيف المسافات بين الأسنان وأصفاد اللثة تمامًا مع حماية الأسنان وتحفيز اللثة في نفس الوقت.

كيفية الاستخدام

يتم وضع كمية بحجم حبة البندق من معجون الأسنان على فرشاة الأسنان ويتم وضع الفرشاة بزاوية 45 درجة عن طريق وضع الإبهام على الأسطح المائلة للمقبض الثماني، ويتم تحريكها بنظام الحركات الدائرية الصغيرة -نصف على اللثة ونصف على الأسنان-.

مكونات معجون الأسنان الذهبي

يتكون معجون الأسنان الذهبي من: (سوربيتول، أكوا، سيليكا، جليسرين، بوليسوربات 20، بيج -12، صوديوم لوريل سولفا تي إي، صمغ السليلوز، أروما، إكسيليتول، كالسيوم ألومنيوم، بوروسيليوم، حمض البنزويك، الفينوكسييثانول، حمض الديهيدروسيتيك، الصوديوم هيالورونات، أكسيد القصدير)، كما يحتوي على: الصوديوم أحادي فلورو الفوسفات (980 جزء في المليون فهرنهايت).