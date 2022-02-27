أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الاثنين 28 فبراير

02:29 م الأحد 27 فبراير 2022
الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الاثنين 28 فبراير

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، على كافة الأنحاء، كما تسجل الحرارة على القاهرة 20 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

الوجه البحري

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

شمال الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، مشمس نهارا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

274291765_319039986921242_1580183582523898264_n

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا