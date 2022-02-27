الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الاثنين 28 فبراير

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، على كافة الأنحاء، كما تسجل الحرارة على القاهرة 20 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

الوجه البحري

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

شمال الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، مشمس نهارا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: