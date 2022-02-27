وزير الكهرباء لمصراوي:خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات التوزيع حتى 2025

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة تتضمن تطوير تحكمات شركات التوزيع؛ لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، حيث تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء حتى عام 2025 على عدة مراحل موزعة جغرافيًّا على سائر أنحاء الجمهورية، والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني في البلاد، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية..

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن من فوائد تنفيذ الخطة تشغيل المهمات والمعدات بالشكل الأمثل، وكذلك تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة بشبكات التوزيع، مع خفض نسبة الفقد وزيادة اعتمادية الشبكات وجودة التغذية الكهربائية، منوهًا بأنه تم تأكيد استخدام أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة والاتصالات؛ بغرض المراقبة والتحكم في الموزعات والمحولات بطريقة آمنة.

وأشار شاكر إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية وإنشاء مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى)، إضافة إلى أنه سيتم تركيب مليون عداد ذكي بمشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات التوزيع (الإسكندرية، شمال القاهرة، شمال الدلتا)، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الكهرباء أنه تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين تبلغ 530 ألف عداد ذكي ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية.