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نائب بـ"الشيوخ": مشروع قانون التأمين الموحد يدعم التوجه نحو التحول الرقمي

02:18 م الأحد 27 فبراير 2022
نائب بـ"الشيوخ": مشروع قانون التأمين الموحد يدعم التوجه نحو التحول الرقمي

حسانين توفيق

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كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل أهمية كبيرة؛ لا سيما في ظل ما تشهده مصر من تطور تكنولوجي كبير، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء نظر تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

وشدد النائب على ضرورة تنمية وعي الشعب المصري بثقافة التأمين، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة منه، لافتًا إلى أن التشريع تطرق إلى العديد من الملفات.

وأشار توفيق إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يدعم توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمنه مشروع قانون التأمين الموحد من مواد يمثل أهمية كبيرة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.

وقال النائب: الاهتمام بالتحول الرقمي في مشروع قانون التأمين الموحد يسهم بشكل كبير في تحقق النجاح اللازم له، موجهًا الشكر إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، على تقريرها بشأن مشروع القانون.

حسانين توفيق قانون التأمين الموحد التحول الرقمي مجلس الشيوخ

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