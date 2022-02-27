رئيس الشيوخ: ننتظر إخطار الداخلية لإعلان خلو مقعد النائب محمود الكردوسى

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه عندما يصل إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة النائب محمود الكردوسى، سنعلن خلو مقعده واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وشهدت الجلسة، نعى أعضاء مجلس الشيوخ، النائب الراحل محمود الكردوسى، عضو المجلس الذي توفي يوم الجمعة الماضي.

قال عضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ناعيا الكاتب الصحفي محمود الكردوسي: فقدت الصحافة المصرية الصحفي محمود الكردوسي الذي دفع بكل مايملك من أجل استقرار هذا الوطن، كان صوته حادا في مواجهة الفوضى، تصدى لطيور الظلام التي أرادت أن تختطف الوطن، تاريخ الصحافة سيظل شاهدا على أنه كان من أمهر من مسك القلم، كان صحفيا وأديبا وموهوبا.

واصل مسلم: إن الكردوسي سخر موهبته للدفاع عن مصر وجيشها ورئيسها، تعرض في سبيل ذلك لعمليات تشويه ممنهجة، ظل صامدا لايسعى إلى منصب او تكريم، كان سعيدا وفخورا بثقة الرئيس وتعيينه في مجلس الشيوخ، إلا أن المرض هاجمه بضراوة خلال الأشهر الماضية، هذا الرجل الصادق الخجول الصريح كان يدافع عن البلاد بلا غرض، عزائنا لأسرته ولأعضاء المجلس ولكل وطني شريف، لأنه كان نموذجا على الكاتب الذي نفتخر به.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قد نعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ والذي وافته المنية منذ ايام .

وأكد عبد الرازق يعز علىّ أن أنعـى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وبعد أن أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل.​