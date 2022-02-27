أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

لهذا السبب.. مجلس الشيوخ يرفض مشاركة نائب في التصويت على قانون التأمين الموحد

12:55 م الأحد 27 فبراير 2022
لهذا السبب.. مجلس الشيوخ يرفض مشاركة نائب في التصويت على قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ على حضور النائب محمود سامي مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد وذلك بعد الإخطار بامتلاكه 20% بأسهم إحدى شركات التأمين، فيما رفض المجلس مشاركته في التصويت على القانون.

جاء ذلك بعدما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تلقيه إخطار من النائب محمود سامي بشأن امتلاكه لنسبة 20 في المائة من اسهم إحدى شركات التأمين.

وأوضح رئيس المجلس أن نص المادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على:

على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

وكان هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ قانون التأمين الموحد شركات التأمين عبد الوهاب عبد الرازق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا