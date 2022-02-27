وزير النقل يتفقد أعمال البنية الفوقية لمحطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية

شقق الإسكان.. ما موقف المتقدمين للحصول على وحدة حال عدم التخصيص؟

كتب- أسامة علي:

تفقد المهندس كامل الوزير​، وزير النقل ميناء الإسكندرية، وترأس اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) رقم (7) للعام المالي 2021-2022 بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورؤساء الهيئات المساهمة للشركة بمقر الشركة بميناء الإسكندرية.

واستعرض اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال البنية الفوقية لمحطة تحيا مصر (TMT)، والذي أوضح خلاله الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية (الأرصفة والساحات) قبل الموعد المخطط لها بشهرين، كما استعرض موقف أعمال المرافق والمباني الإدارية والخدمية والتعاقدات التي أجرتها الشركة الخاصة بالمعدات والأنظمة الإلكترونية و أماكن استقبالها وتوقيتات توريدها لتتوافق مع مخطط التشغيل، موضحا أنه جاري التنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية فى إمداد المحطة بالتغذية الكهربية والمياه والصرف و الاتصالات ، ويتم التنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن توريد وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعي للكشف عن الصادرات والواردات داخل المحطة.

كما استعرض رئيس الشركة التنسيق الجاري مع مجموعة CMA CGM، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية والتي وقعت معها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل المحطة، مشيراً إلى مشاركة الشركه حاليآ في ثلاث مشروعات جديدة هي محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ومحطة متعددة الأغراض بميناء السخنة ومحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد موقع مشروع المحطة بحضور استشاري المشروع والشركات المصرية المنفذة، حيث تابع سير الأعمال وشدد على الالتزام بالمخطط الزمني التنفيذي، تمهيداً للتشغيل التجريبي للبضائع العامة والرورو في النصف الأول من العام الحالي استعداداً للتشغيل الكلي في أكتوبر القادم.

وأشاد وزير النقل خلال لقائه بالعاملين بالمشروع بالمجهود المبذول من فريق العمل بالشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الاستشاري و الشركات المنفذة لتنفيذهم للمشروع والانتهاء قبل المدة المحددة للتنفيذ لأعمال البنية التحتية.

وفي ختام جولته تفقد المهندس كامل الوزير المناطق اللوجستية بظهير ميناء الإسكندرية، حيث تفقد المنطقة اللوجستية بنجعي إسو والألومنيوم، تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاءات.. كما تفقد أعمال إنشاء وردم وتحسين خواص التربة بالمنطقة اللوجستية المركزية الثانية بحوض المتراس على مساحة 273 فدانا، وهي الأولى من نوعها بميناء الإسكندرية على مدى تاريخة، حيث تحتوى المنطقة على عدة مناطق فرعية والتي تهدف إلى دعم تحويل ظهير ميناء الإسكندرية إلى منطقة لدعم خطط الدولة في قطاع أنشطة القيمة المضافة والصناعات التصديرية بالإضافة لتوفير المساحات والخدمات اللازمة لتحويل ميناء الإسكندرية الكبير لميناء لوجستي عالمي، وذلك طبقا لخطة الوزارة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وتم تخطيط المنطقة طبقا لعدة عناصر منها ( منطقة الإَامتياز النهري - محطة التداول بالسكة الحديد - المنطقة المركزية - منطقة الخدمات الإدارية - بالإضافة إلى ساحة انتظار وخدمة الشاحنات، بالإضافة إلى ربطها بميناء الإسكندرية بمحور التعمير و الطريق الصحراوى)، حيث تهدف المنطقة إلى خلق فرص استثمارية ضخمة في قطاعات وأنشطة الخدمات اللوجستية والقمية المضافة بتوفير مناطق الإيداع الجمركي وإعادة التصدير، وذلك للقوة الاتصالية بميناء الإسكندرية الكبير بريا ونهريا وبالسكك الحديدية.