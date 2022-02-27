وزير الزراعة يقرر منح الحماية لـ 10 أصناف نباتية - تفاصيل

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد، قرار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 493 لسنة 2022، بشأن حماية الأصناف النباتية

ونصت المادة الثانية من القرار: تبدأ مدة الحماية من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقا لأحكام المادة 193 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 والمعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 2019.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: