رئيس الرقابة الصحية: "التطبيب عن بعد" فرض نفسه بعد كورونا.. ويجب وضع معايير قانونية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن مواكبة مهنة الطب للتطورات التكنولوجية تدفعنا جميعا أن نقف ونتصدر لواقع "التطبيب عن بعد"، لوضعه في مكانه الصحيح من الناحية القانونية ووضع المعايير له واعتمادها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر نقابة الأطباء الأول عن "التطبيب عن بعد"، اليوم الأحد، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأضاف إسماعيل، إن التطبيب بعد بعد فرض نفسه وأصبح واقعًا، إذ فرضته التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات وشبكات التواصل، والجوائح التي أصابت البشرية وكادت أن تطيح بالكثير من النظم الصحية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة أن المستقبل ما زال يحمل الكثير من التحديات، ففي الجائحة الأخيرة شهدت العالم نقصًا شديدًا في الموارد بمهنة الطب وتنافس العالم على الأطباء والمتخصصين لكل مكان.

يعد التطبيب عن بعد وسيلة لتبادل المعلومات من منطقة لأخرى عن طريق التكنولوجيا لغايات تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وهو أيضًا وسيلة تساعد الكادر الصحّي على التواصل بشكل فعّال مع المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم، وتتيح للمرضى فرصة التواصل بشكل حقيقي وعن بعد مع الأطباء أيضًا.

تختلف الخدمات الصحية المقدمة من خلال التطبيب عن بعد، إذ يمكن استخدام هذه التقنية من أجل تشخيص حالة المريض عن طريق صور الأشعة المرسلة إلكترونيًا أو وثائق التاريخ الطبي للمريض، وبذلك يحصل الأطباء على معلومات كافية عن الحالة من خلال الوثائق المرسلة أو بالتواصل السمعي والبصري مع المريض من أجل وضع خطة علاج متكاملة يمكن متابعتها عن بعد.