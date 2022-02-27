بدء جلسات مؤتمر "الأطباء" الأول عن التطبيب عن بعد

كتب - أحمد جمعة:

انطلقت صباح اليوم الأحد، جلسات مؤتمر نقابة الأطباء الأول عن "التطبيب عن بعد"، والذي يمتد حتى غدًا الاثنين، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن تداول المعلومات الطبية وتقديم الاستشارات والخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة توسعت في السنوات الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا والواقع الذي فرضته هذه الجائحة من محاذير التجول وارتياد المنشآت الصحية.

وأضاف خيري، أن ذلك جعل كثير من دول العالم تضع ضوابط و معايير حاكمة لتقديم الخدمات الطبية عن بُعد، وأنه لا بد في مصر من تقنين التطبيب عن بُعد بشرط أن تكون حماية المريض و مهنة الطب هي الإطار الحاكم لهذا التقنين.