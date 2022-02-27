الأوقاف: غلق زاوية بالإسكندرية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، غلق زاوية أحمد الرفاعي الكائنة بشارع التحرير بالعصافرة قبلي، التابعة لإدارة المنتزه بمديرية الإسكندرية غلقا تاما.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن غلق الزاوية يأتي لعدم التزام المصلين بتعليمات الوزارة بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن غلق الزاوية يأتي بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية، المرفوعة من القطاع الديني.​