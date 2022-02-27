الحجز بدأ في 6 مدن.. ننشر خرائط جوجل لشقق جنة بطرح الإسكان الجديد

مياه الشرب بالجيزة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة ضمن مبادرة حياة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر أمس الثلاثاء 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل ويستمر التقديم حتى 8 مارس المقبل.

يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروتي اضغط هنا ، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وننشر خرائط جوجل الخاصة مشروع جنة والتي جاءت على النحو التالي:

تتواجد شقق جنة بـ5 مدن هم (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

- 6 أكتوبر:

- الشروق:

- العبور:

- القاهرة الجديدة :

- المنيا الجديدة :