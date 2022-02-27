مشروعات بمليارات.. دليلك للاستثمار في أبراج العاصمة الإدارية (نصائح وعوائد)

كتب- محمد عبدالناصر:

تعد العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أكبر المدن الحديثة داخل مصر، حيث بدأ تنفيذها عام 2016، وحتى الآن، تم تنفيذ العشرات من المشروعات العمرانية، لكن في الفترة الأخيرة كان من أهم المشروعات التي استثمرت فيها الشركات هي الأبراج أو "التاورز" الموجودة في منطقة الداون تاون، والتي تكون بأنشطة تجارية وإدارية وطبية.

العشرات من الشركات اعتمدوا على رسائل الاستثمار وتحقيق عوائد مالية كبيرة في حملاتهم التسويقية لمشروعاتهم في العاصمة الإدارية، لكن هل الكم الكبير من هذه الأبراج وناطحات السحاب مطلوب الآن، وما هي خطوات الاستثمار في هذه الأبراج؟.

المهندس خالد السيوفي العضو المنتدب لشركة كونتكت للتطوير العقاري، قال إن منتج الأبراج أو التاورز جديد على السوق العقاري المصري، لذلك يوجد عدد كبير من الشركات بدأت في تنفيذها نظرا للطلب الكبير للحصول على وحدة إدارية أو تجارية في هذه الأبراج.

وأكد السيوفي في تصريحات لمصراوي، أن الطلب كبير على الشراء والاستثمار في العاصمة الإدارية، لكن راغبي الاستثمار عليهم وضع في الاعتبار 4 نصائح هامة، وهي البحث عن سابقة أعمال الشركة أولا وتاريخ المشروعات التي تم تنفيذها وطريقة تنفيذها لها.

وتابع: "من أهم النصائح تحديد هدف الشراء، إذا كان الهدف هو شراء محل وإقامة مشروع تجاري معين به، لابد أن يشتري العميل محل تكون مساحته ملائمة للغرض التجاري، كما لابد من التأكد من المستندات وكافة الأوراق الرسمية التي تتعلق بملكية المشروع والقرار الوزاري الخاص بالتنفيذ".

وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري واستمرار ارتفاع معدلات الطلب هو أكبر دليل على تربع العقارات على قمة الفرص الاستثمارية الناجحة، مما يساهم في تحفيز جميع الشركات على ضرورة العمل الجماعي وتأسيس تحالفات اقتصادية وتكتلات استثمارية لتزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها في التطور والنمو.

وأكد أحمد عبدالعزيز الاستشاري التسويقي، أن معظم العملاء في الوقت الحالي في مشروعات العاصمة الإدارية هم عملاء الاستثمار وهدفهم تحقيق عائد استثماري.

وأكد أن من أكثر أساليب البيع الحالية هي تحقيق عائد مادي بهد الشراء، لكن في الحقيقة هذا لن يحدث في الوقت الحالي في الاستثمار بالعاصمة الإدارية طويل الأجل ولابد أن يكون قرار الشراء على معلومات صحيحة وتصورات حقيقة، لافتًا إلى أنه من غير المنطقي لمدينة جديدة تحت الإنشاء بالكامل بها هذا الكم من المشروعات وتتوقع أن يحدث بها إعادة بيع في الأجل القصير.

ونصح العملاء بضرورة معرفة حجم المشروع الذي يقوم بالشراء فيه وبالتالي تصور شكل عملية التشغيل بداخله كيف ستكون وبناء عليه العائد المتوقع من إيجاره.​