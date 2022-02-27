​​تبدأ من 50 ألف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في موسم العمرة لعام 1443 هجرية، عن طرح أسعار عمرة شهر رمضان المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، على أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لشهري (شعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وبدأت الشركات، في التسويق لرحلات العمرة لهذا العام وإعلان أسعار البرامج وذلك بعد انتهاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتحديد غرفة شركات السياحة أسعار رسوم وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين ورسوم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وأكد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الأسعار التي تطرحها شركات السياحة، تأتي نتيجة طول مده البرنامج والتي تصل إلى 30 يومًا إقامة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح عنبي لـ"مصراوي"، أن ارتفاع أسعار الفنادق لأن شهر رمضان من شهور الذروة بالنسبة لموسم العمرة.

وجاءت أسعار عمرة رمضان على النحو التالي:

تبدأ من 50 ألف جنيه سعر المستوى الاقتصادي لمدة 30 يومًا، و75 ألف جنيه سعر مستوى 5 نجوم لمدة 30 يوماً.

وتشهد أسعار العمرة، ارتفاعاً كبيراً هذا العام، نتيجة زيادة الأسعار، بسبب وجود شروط جديدة تم إضافتها من قبل الجانب السعودي، تشمل إجراء مسحة كورونا مرتين، الأولى عند الوصول للمملكة السعودية والثانية عند المغادرة وبعد إنهاء مناسك العمرة، والتكاليف العالية للعمرة تشمل تأمين صحي للمعتمر حال تعرضه لأي أزمة صحية" أدت إلى ارتفاع التكلفة.

جدير بالذكر، أن غرفة شركات السياحة، أعلنت الانتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة بإجمالي 1381 شركة سياحية لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هجرية.

وطلبت غرفة شركات السياحة، طلبت في منشور تم تعميمه على شركات السياحة: بشأن ضرورة سرعة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان والشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالكتب الدورية أرقام 13 لسنة 2022 و21 لسنة 2022 من الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وكذلك سرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة، وذلك حرصا على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات المنظمة لمراجعة ملفات العمرة.