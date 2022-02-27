الأرصاد: استقرار كامل في الأحوال الجوية.. وظاهرة مؤثرة وحيدة

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار الكامل في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن من المتوقع أن تسجل القاهرة 20 درجة، بالإضافة إلى هدوء في سرعة الرياح على كافة المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.