وزير الأوقاف: هؤلاء يحق لهم الاختبار الشفوي للعمل في جامعة "نور مبارك" بكازاخستان

(مصراوي):

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء من يحق لهم دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين للعمل في جامعة (نور مبارك) بكازاخستان من الحاصلين على الدكتوراه في تخصصي الدعوة والثقافة، والتفسير.

وقال الوزير في بيان له، اليوم السبت: "يـسـُرُّنـا أن ننشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين للعمل في جامعة (نور مبارك) بكازاخستان من الحاصلين على الدكتوراه في تخصصي الدعوة والثقافة والتفسير، يوم الأربعاء الموافق 2 مارس في مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يُسمح بدخول الامتحان إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الدكتوراة مع الاطلاع على الأصلين وهم:

1. محمد سيد مكي علي، القاهرة

2. محمد بلال مجاهد سعد، الغربية

3. إبراهيم محمد محي الدين إبراهيم، البحيرة

4. هواري محمد عبدالمعز محمد، القاهرة

5. حسن محمد أحمد حسن إمام، الإسماعيلية

6. محمد أحمد حسن موسى، الجيزة

7. إبراهيم شعبان عبدالله مرشدي، القاهرة