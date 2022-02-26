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غدًا.. "صحة الشيوخ" تناقش أزمة الزيادة السكانية

11:19 م السبت 26 فبراير 2022
غدًا.. "صحة الشيوخ" تناقش أزمة الزيادة السكانية

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعًا غدًا الأحد بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات.

يذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عقدت عددًا من الاجتماعات بحضور عدد من الوزراء والمعنيين بالقضية السكانية، حيث شارك وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير الإدارة المحلية.

مجلس الشيوخ الزيادة السكانية مايا مرسي المجلس القومي للمرأة

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