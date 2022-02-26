بالصور- تشييع جثمان الكاتب محمود الكردوسي من مسجد آل رشدان
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تصور- هاني رجب:
شارك العشرات من الشخصيات العامة، والإعلاميين والصحفيين عصر اليوم في تشييع جنازة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، في مسجد آل رشدان بمدينة نصر.
وتوفى الكردوسي أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكان يترأس رئاسة مجلس إدارة جريدة الوطن اليومية، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا في مجلس الشيوخ.
وشارك الكاتب محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعدد من الكتاب والصحفيين.
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