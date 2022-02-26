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برلمانية تحذر من معدلات الإنجاب: سنصل لـ124 مليون نسمة في 2032

09:45 م السبت 26 فبراير 2022
برلمانية تحذر من معدلات الإنجاب: سنصل لـ124 مليون نسمة في 2032

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

حذرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب من استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب عند "2.9 طفل لكل سيدة" مشيرة إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032، مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة، في ضوء احصائيات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتساءلت إسماعيل، في بيان لها عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة غول انفجار الزيادة السكانية، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئًا على الاقتصاد القومي وتمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.​

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