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بعد غسل أسنانه بمعجون ذهب.. أحمد كريمة يرد على محمد رمضان

07:49 م السبت 26 فبراير 2022
بعد غسل أسنانه بمعجون ذهب.. أحمد كريمة يرد على محمد رمضان

أحمد كريمة

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كتب– أسامة علي:

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على الفيديو المتداول للفنان محمد رمضان، والذي يظهر من خلاله بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

ظهر رمضان، في مقطع فيديو جديد على موقع "انستجرام"، وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

وقال كرمية، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلام هوانم، على قناة "الحدث": "فرشة ذهب، مقبض حمام ذهب، والله سوف يسألون عنه، بالله عليكم إنسان يستخدم فرشة أسنان من الذهب أو يحلي بيته بمقابض ومراحيض من ذهب، وهناك أناس لا يجدون لقمة الخبز، أوكسوة تقيهم البرد؟".

وتابع كريمة: "ونذكر أنفسنا بآيات القرآن: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"، وأعوذ بالله من ذلك".

أحمد كريمة محمد رمضان جامعة الأزهر معجون من الذهب

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