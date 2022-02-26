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رئيسة "قومي للمرأة" تستقبل فريق عمل مؤسسة شباب القادة

07:42 م السبت 26 فبراير 2022
رئيسة "قومي للمرأة" تستقبل فريق عمل مؤسسة شباب القادة

رئيسة قومي للمرأة تستقبل فريق عمل مؤسسة شباب القاد

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كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، فريق عمل مؤسسة شباب القادة "YLF" لتكريم المدربين الذين شاركوا بشكل فعّال في توجيه وتدريب طالبات التعليم الفني المشاركات في برنامج "هي تقود-She leads" أحد برامج المؤسسة والذي يستهدف طالبات التعليم الفني من مختلف المدارس في المحافظات المختلفة بحضور النائب أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، والدكتورة صفاء حسني مديره برنامج "القادة" و"هي تقود".

وأعربت مرسي عن سعادتها برؤية المؤسسة التي تهدف إلى مساعدة الشباب وإفادة المجتمع ككل ورحّبت بفكرة التواجد في المسابقة النهائية لبرنامج Leaders league للاستماع إلى أفكار الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية المختلفة و دعمهم بكل الطرق الممكنة، من خلال لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة برئاسة دينا حسين مقررة اللجنة وعضوة المجلس القومي للمرأة .

مايا مرسي مؤسسة شباب القادة المجلس القومي للمرأة طالبات التعليم الفني صفاء حسني برنامج هي تقود

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