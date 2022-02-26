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"المصريين بالخارج": وصول دفعات من المصريين الفارين من أوكرانيا إلى رومانيا

06:56 م السبت 26 فبراير 2022
"المصريين بالخارج": وصول دفعات من المصريين الفارين من أوكرانيا إلى رومانيا

الاتحاد العام للمصريين في الخارج

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وصول دفعات من المصريين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى الحدود مع رومانيا فجر السبت، وطالبت السفارة المصرية هناك بسرعة التوجه للعاصمة بوخارست من أجل العودة للقاهرة.

وبحسب بيان اليوم، شدد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، على ضرورة اتباع الإرشادات المرسلة من السفارة المصرية في كييف والتواصل إذا لزم الأمر مع أركان السفارة المصرية أو أياً من أعضاء الإتحاد العام للمصريين في الخارج على رأسهم علي فاروق وعاصم أبو الدهب.

كما أصدرت السفارة المصرية في كييف تعليمات جديدة طالبت فيها المصريين الذين لم يخرجوا من أوكرانيا حتى الآن بالبقاء في المدن وعدم التحرك الآن نحو الحدود نظرا لوجود خطورة على الطرق في ضوء تجدد المعارك واحتدامها بين القوات الروسية والأوكرانية.

وفي نفس السياق، أعلنت السفارة عن وجود رحلات قطار مباشرة من محطات القطار القريبة من نقطتي الدخول في (isaccea and sighetu marmatiei) إلى بوخارست، في حين يستلزم تغيير القطار في محطة (vadu siret) بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة دخول (Siret)، ويستلزم تغيير القطار في محطة (satu mare) بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة الدخول (Halmeu).

وأهابت السفارة بالمصريين الواصلين إلى رومانيا بسرعة إنهاء إجراءات عودتهم للقاهرة مؤكدة أن: "الشركة الرومانية (Tarom) تقوم بتسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعيا للقاهرة، كما تقوم الخطوط اليونانية والتركية بتسيير رحلات للقاهرة عبر الدوحة وإسطنبول".

الاتحاد العام للمصريين بالخارج أوكرانيا رومانيا

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