حدث في 8 ساعات| تطور جديد في ملف الإيجار القديم وفصل مدير مدرسة ومعلمة منتقبة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، الحكومة تنفي وجود أزمة في توفير لقاح كورونا للطلاب، وزير الري يعلق على أنباء إنشاء إثيوبيا 4 سدود جديدة على النيل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- تطور جديد في ملف الإيجار القديم.. اجتماع مهم للجنة الحكومية البرلمانية اليوم

تعقد اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لإعداد تصور تشريعي بخصوص قانون الإيجار القديم، اجتماعًا، اليوم السبت، في إطار مهمتها لإعداد صياغة تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم.

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- إسناد المهمة للهيئة الهندسية.. تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظين بشأن حل مشكلة بطء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

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- ليس كل ما يعرف يعلن.. وزير الري يعلق على أنباء إنشاء إثيوبيا 4 سدود جديدة على النيل

رفض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الخوض في تفاصيل الحديث سعي إثيوبيا لبناء 4 سدود جديدة على نهر النيل.

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- بعد أزمة روسيا وأوكرانيا.. إجراء جديد من التموين بشأن استيراد القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت 26 فبراير الجاري، طرح مناقصة دولية، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين.

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- مناشدة لأولياء الأمور.. الحكومة تنفي وجود أزمة في توفير لقاح كورونا للطلاب

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس.

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- ماذا تستورد مصر من أوكرانيا؟.. 10 سلع بينها مكونات السجائر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لأوكرانيا مسجلة 117,2 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 56,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 107,6%.

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- كوكسال بابا.. 15 معلومة عن ملك الاستيكر التركي سريع الغضب

وصل البلوجر التركي "كوكسال بابا" أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى مصر في زيارة تمتد لبضعة أيام.

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- فصل مدير مدرسة ومعلمة منتقبة بالدقهلية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بفصل الطاعن الأول (إ.ن.س) مدير مدرسة السلسول الابتدائية بإدارة بلقاس التعليمية بالدقهلية، والطاعنة الثانية (ف.ع.ن) معلمة منتقبة اللغة العربية بالمدرسة.

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