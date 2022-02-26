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تحذير عاجل.. نائب وزير التعليم: حظر إقامة أي تدريبات للمعلمين خارج وزارة

05:53 م السبت 26 فبراير 2022
تحذير عاجل.. نائب وزير التعليم: حظر إقامة أي تدريبات للمعلمين خارج وزارة

الدكتور رضا حجازى

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كتب– أسامة علي:

وجّه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، تحذيرًا مهمًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم تدريبات وفعاليات وورش عمل بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقرر حجازي حظر أي تدريبات للمعلمين، أو فعاليات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة خارج وزارة التربية والتعليم دون الرجوع إلى الوزارة للحصول على الموافقات الأمنية والفنية اللازمة، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار التدريبات والرجوع إلى الإدارة المركزية للمشاركة المجتمعية في الوزارة.

وشدد نائب الوزير على ضرورة التزام جميع المعلمين بالضوابط المنظمة للتدريبات بعدما لوحظ مؤخرًا قيام بعض المديريات والإدارات بتنظيم فعاليات وتدريبات وورش عمل بمعرفة المجتمع المدني دون الرجوع إلى الوزارة.

رضا حجازي وزارة التربية والتعليم تدريبات المعلمين

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