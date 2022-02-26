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الكوكب الأحمر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي فجر الأحد

04:58 م السبت 26 فبراير 2022
الكوكب الأحمر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي فجر الأحد

ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر

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كتب- يوسف عفيفي:

يستعد مراقبو السماء في مصر والوطن العربي، لمشاهدة منظر جميل فجر غد الأحد 27 فبراير 2022، حيث سيمر القمر بالقرب من كوكبين في نظامنا الشمسي، "المريخ والزهرة" قبل حوالي ساعتين ونصف من شروق الشمس.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال القمر الرقيق يقترن مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر).

وأضاف تادرس، لمصراوي: سنراهما متجاوران عند شروقهما في الرابعة والربع صباحا تقريبا في ذلك اليوم إلى أن يختفيا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي.

من جانبها، قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن انتظام هلال القمر مع الزهرة شديد السطوع والمريخ الباهت سيكون على قبة السماء بالأفق الجنوبي الشرقي وهي مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة إلى معدات رصد.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القمر سيكون أقرب إلى المريخ حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات ما يعني أن المسافة الظاهرية بينها واسعة جدًا ليظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب لكن يمكن من خلال المنظار، أما كوكب الزهرة تفصله عن القمر حوالي 5 درجات.

الكوكب الأحمر الظواهر الفلكية معهد البحوث الفلكية

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