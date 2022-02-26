صور.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وتوفي مساء أمس الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض.

وكان الكردوسي تعرض لعدة أزمات صحية من قبل؛ وتولى الكردوسي منصب مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، ثم مدير تحرير جريدة الوطن، كما كتب العديد من المقالات الصحفية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس الشيوخ.​