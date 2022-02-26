وزير الري: تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ قبل الوصول لعام 2050

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى للحماية من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والنحر وارتفاع درجة الحرارة وحماية الشواطئ المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول آخر تطورات قضية المياه، وذلك بمقر وزارة الري.

وأكد الوزير على أنه يتم دراسة جميع الشواطئ الشمالية وتحديد الإجراءات اللازمة قبل الوصول لعام 2050 في عدة محافظات، منها كفرالشيخ ودمياط والإسكندرية وحماية محطات الكهرباء والثروات الصناعية.

كما أشار الوزير عبدالعاطي إلى حماية شواطئ بورسعيد بجانب البحث عن تمويل بقيمة 12 مليار جنيه خلال مؤتمر المناخ القادم لحماية كافة الشواطئ.