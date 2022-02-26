"الوطنية للثروة السمكية" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة الحيوانية التنزانية

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كتب- محمد سامي:

وقعت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مذكرة تفاهم، اليوم السبت، مع وزارة الثروة الحيوانية والمصائد السمكية بدولة تنزانيا.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، اليوم السبت، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الأشقاء في الدول الإفريقية في جميع المجالات,

شهد التوقيع اللواء أركان حرب مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، واللواء وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزانية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في الاستزراع السمكي البحري والمياه العذبة والاستفادة من الخبرات والبنية التحتية التي يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وألقى النحاس كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدا على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع الأشقاء في الدول الأفريقية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية.