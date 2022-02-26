بينها دفع الفواتير.. 18 خدمة إلكترونية من الكهرباء للمواطنين منذ 2020

كتب- محمد صلاح:

بدأ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عام 2020 تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين، واعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كل عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

وتضمنت المنظومة، وفقًا لمصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؛ والتي من خلالها يستطيع المواطنون التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أي مكان من قائمة تتضمن 18 خدمة مفعلة حتى الآن.

ويستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وهي كالتالي:

(دفع الفواتير- طلب عداد قانوني- طلب شهادة بيان استهلاك- إدخال قراءة العداد- احسب فاتورتك- تركيب عداد بدل فاقد- فحص عداد- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة- خدمة الأعطال والشكاوى).

واستطرد المصدر: "من ضمن عناصر المنظومة أيضاً إتاحة كل الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة؛ ليتمكن الموظف من تلبية كل الطلبات المقدمة إلكترونيًّا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام"...

ونوه المصدر بقيام الوزارة متمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر بتطوير الشبكات بشركات التوزيع، لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية؛ حيث تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء حتى عام 2025 على عدة مراحل موزعة جغرافيًّا على سائر أنحاء الجمهورية والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات المشتركين.​