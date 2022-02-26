ليس كل ما يعرف يعلن.. وزير الري يعلق على أنباء إنشاء إثيوبيا 4 سدود جديدة على النيل

سد النهضة.. وزير الري: لن نفرط في متر مكعب واحد من حصة مصر المائية

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

رفض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الخوض في تفاصيل الحديث سعي إثيوبيا لبناء 4 سدود جديدة على نهر النيل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول آخر تطورات قضية المياه، وذلك بمقر وزارة الري.

وردا على ما قاله الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، بأن إثيوبيا تسعى لبناء 4 سدود جديدة في المستقبل على نهر النيل، قال وزير الري: هناك متخصصين في هذه الملفات، وليس كل ما يعرف يعلن.

وأكد وزير الري على أن هناك مخالفة لمبادئ سد النهضة، متابعا: السدود المستقبلية موجودة مش لازم كل الكلام يتقال، والهدف من جلسة اليوم هو عرض مشروعات تبطين الترع والمخاطر ومحطات معالجة المياه وغيرها من المشروعات الأخرى.

وتابع الدكتور محمد عبدالعاطي: توجد لجان متخصصة في هذا الملف ولدي معلومات لا يجب ذكرها.. ومصر تسير بخطى ثابتة.

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