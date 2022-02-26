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حرب روسيا وأوكرانيا.. ماعت تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته للحفاظ على السلم والأمن

01:37 م السبت 26 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا.. ماعت تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته للحفاظ على السلم والأمن

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية

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كتب- محمد نصار:

قالت مؤسسة ماعت للسلامة والتنمية وحقوق لاإنسان، إن الأعمال العدائية بين القوات المسلحة الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية تشكل نزاعًا مسلحًا دوليًّا يحكمه القانون الدولي الإنساني والمتمثل في (اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977 (البروتوكول الأول)، واتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي تنظم الوسائل وأساليب الحرب)، وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

ويوفر القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، الحماية للمدنيين وغيرهم من غير المقاتلين من مخاطر النزاع المسلح. ويتناول سير الأعمال العدائية، ووسائل وأساليب الحرب، من قِبل جميع أطراف النزاع. وفي مقدمتها القاعدة التي يجب أن تميز أطراف النزاع بموجبها بين المقاتلين والمدنيين في جميع الأوقات.

ودعا أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، المجتمعَ الدولي للاستجابة العاجلة لحماية المدنيين، إذا باتت السلامة الجسمانية والنفسية للمدنيين في خطر حقيقي في ظل تصاعد الأعمال العسكرية ما بين الطرفين.

وأكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن أطراف النزاع مطالبون باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية، وطالبت بعدم شن هجمات من شأنها ألا تميز بين المقاتلين والمدنيين.

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