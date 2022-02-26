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سد النهضة.. وزير الري يفتتح جلسة حوارية حول آخر تطورات قضية المياه

12:28 م السبت 26 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، جلسة حوارية حول آخر تطورات قضية المياه وسد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك بحضور عدد من خبراء المياه المحليين والدوليين وعدد من الإعلاميين.

وكشف وزير الموارد المائية والري، أهم الملفات التي تناقشها جلسة الحوارية اليوم وخاصة آخر تطورات قضية المياه.

وأكد الوزير على أن الملفات تتمثل في تبطين الترع ونظام الري الحديث والمشروعات الكبرى والحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وإعادة استخدام المياه.

كما يتحدث الوزير عن سد النهضة وموقف تشغيل التوربينات، لافتا إلى جاهزية الدولة للتعامل مع الملفات المختلفة واتخاذ قرارات وتحركات أمنية وسياسية وقومية بحيث تكون الأمور محددة.

وزير الري سد النهضة قضية المياه جلسة حوارية وزير الموارد المائية

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